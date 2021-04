Inmigrante al borde de la muerte necesita su ayuda

(NOTICIAS YA).- Ella es Maryory Laurinda, de Honduras, quien luego de superar dos derrames cerebrales hace cinco años, cruzó ríos y fronteras para cumplir su sueño americano y dar un futuro mejor a sus hijos.

Pero hace siete meses empezó su pesadilla

‘Ella empezó a tener un fuerte dolor de estómago en septiembre, era un dolor fuertísimo que ella no soportaba’, cuenta su esposo Roque López.

Un dolor de estómago que desde el 14 de septiembre la tiene internada en el hospital universitario de Aurora, en donde ha sido sometida a cuatro cirugías, pero hace pocos días los médicos apagaron sus esperanzas.

‘Le dijeron pues que ella ya no iba a sobrevivir’, dice su esposo.

Algo que jamás imaginó escuchar Maryory, y menos a sus 46 años.

‘Siempre he sido bien luchadora y trabajadora, nunca me imaginé que esto me iba a suceder’, dice Maryory desde la camilla del hospital.