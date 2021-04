Millones de cheques de estímulo enviados por correo por el IRS

(POLÍTICA YA). – El Servicio de Rentas Internas (IRS) anunció que está enviando esta semana por correo 2 millones de cheques de estímulo en papel de $1,400 a los estadounidenses que son elegibles para la ayuda, ordenada por el paquete de alivio que firmó en ley el presidente Joe Biden en marzo.

IRS Envía Otros 25 Millones De Cheques De Estímulo

Los cheques en papel, a personas que no han suministrado sus datos de cuenta bancaria al IRS, empezaron a ser enviados el 26 de marzo y, según el IRS, debieron haberlos recibido antes del 7 de abril.

La agencia ahora está poniendo en el correo los cheques de beneficiarios del Seguro Social, sobrevivientes o discapacitados de Seguro Social (SSDI) y otros programas federales que no presentaron una declaración de impuestos de 2020 o 2019.

También incluye 1 millón de pagos "adicionales", con un valor total de más de $2,000 millones a personas que ya habían recibido sus cheques de estímulo según sus impuestos de 2019, pero que el IRS les debía más dinero después de que entregaron sus declaraciones de 2020.

CÓMO RASTREAR LOS CHEQUES

Si todavía no te ha llegado el cheque, el IRS tiene su propia herramienta de seguimiento, que contiene información sobre su calendario del envío de los llamados Pago de Impacto Económico, cuándo llegará el dinero y cómo, y si ha habido un error al procesarlo.

Cheque De Estímulo Podría Ser De Menor Cantidad De Lo Que Corresponde

La herramienta del IRS se llama Get My Payment y puede ser útil si no estás seguro de si realmente eres elegible. Sin embargo, una desventaja del servicio es que no da una fecha exacta para cuándo esperar que los fondos lleguen a la puerta.

Sin embargo el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) tiene un servicio gratuito llamado “Informed Delivery” que puede ser útil para rastrear los cheques de estímulo.

Informed Delivery, o Entrega Informada, escanea automáticamente las cartas y puede alertar con una imagen cada vez que una carta con el nombre del recipiente esté a punto de ser entregada, como tu tercer cheque de estímulo.

Cuando el USPS ejecuta las cartas enviadas por correo a través de su equipo automatizado de clasificación, crea automáticamente una imagen digital del frente de todo el correo de tamaño carta.

Cualquiera que se registre en Informed Delivery puede acceder a la información solicitando al USPS que le notifique cuando cada pieza de correo con su nombre esté en camino.

Puede tomar hasta tres días para activar la cuenta.

Como parte del programa, recibirás un correo electrónico todas las mañanas, de lunes a sábado, para notificar de cualquier correo que se te entregue. También verás una imagen en escala de grises del frente de la carta.

Informed Delivery tiene aplicaciones gratuitas para Android y iPhone que también puedes utilizar.