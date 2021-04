‘No hay razón para preocuparse’ anunció el estado a cerca del punto de vacunación en Dick’s Sporting Goods

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Salud de Colorado CDPHE dijo que no hay motivo de preocupación después de que 11 personas sufrieran reacciones adversas a la vacuna contra COVID-19 Johnson & Johnson en el sitio de Dick's Sporting Goods Park el miércoles.

"Después de revisar los síntomas de cada paciente, analizar otras vacunas del mismo lote de la vacuna y hablar con los CDC para confirmar nuestros hallazgos, confiamos en decir que no hay motivo de preocupación", dijo el Dr. Eric France, director médico, Dijo CDPHE.

"Estamos comprometidos a asegurarnos de que cada evento de inmunización comunitaria esté bien dotado de profesionales médicos que se tomen la seguridad del paciente con la mayor seriedad, tal como lo hicieron ayer".

Dos de las personas afectadas fueron tratadas en el hospital y dadas de alta, mientras que las otras nueve fueron tratadas en el lugar.

El local se cerró una hora y media antes, dejando a 640 personas sin la inmunización.

El CDPHE dijo que la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA analizó los dos números de lote utilizados en el sitio de Dick's Sporting Goods y no encontró reacciones similares que fueran motivo de preocupación.

El departamento de salud estatal dijo que se han documentado 10 reacciones previas en los sitios comunitarios de vacunas antes del miércoles, según VAERS, el Sistema de notificación de eventos adversos de las vacunas.

“Sentirse ansioso o desmayarse puede ser común al recibir una vacuna o cualquier tipo de procedimiento médico, como una extracción de sangre”, dijo la Dra. Rachel Herlihy, epidemióloga estatal.

"Cuando vaya a su cita de vacunación, traiga una bebida (no alcohólica) y un refrigerio o de ser necesario un amigo o familiar para que le ayude a sentirse más tranquilo".

The state has no reason to believe that people who were vaccinated yesterday at Dick’s Sporting Goods Park should be concerned. Adverse reactions are typically immediate.

