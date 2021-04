Orden de ‘resguardo en el lugar’ emitida para el área de Pearl Street Mall en Boulder 

(NOTICIAS YA).-Una orden obligatoria de resguardo en el lugar ha sido emitida por las autoridades de Boulder, tras reportarse una posible amenaza de bomba.

La policía de Boulder dijo: "Tome las siguientes medidas de protección de inmediato: si está dentro de un lugar seguro quédese allí, todos los peatones que estén afuera deben evacuar el área de inmediato".

We have NOT confirmed the bomb threat on the Pearl Street Mall but are asking people to take these precautions while we check out the area and investigate. As soon as we have additional information to release we will update everyone.

— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) April 8, 2021