Restauranteros en busca de trabajadores en San Diego para extender sus horarios

(NOTICIAS YA).- Restaurantes como Cocina 35 entre la espada y la pared.

“No podemos dar el 100% porque no tenemos las suficientes manos de ayuda, queremos regresar empleos, tenemos trabajo para darle a la gente,” dijo Paulina Chaidez, dueña del restaurante “Cocina 35.”

Cifras del Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos muestran que la tasa de desempleo disminuyó de un 39% en abril del 2020 a un 13% en marzo del 2021.

“Lamentablemente mucha gente no quiere trabajar, no nos pueden ayudar al 100% por todo el estímulo que ha dado el gobierno, mucha gente no quiere regresar a trabajar,” añadió Chaidez.

Aun así el estímulo de desempleo continuará llegando a los bolsillos de trabajadores afectados por la pandemia hasta septiembre del 2021.

“Ahorita que ya podemos abrir más horas, más tiempo, extender nuestro horario no hay quien quiera trabajar ahorita, están agusto en sus casas con el desempleo,” Gabriela Tovar, dueña del restaurante La Casa de Oro en National City.

Esto obliga al restaurante La Casa de Oro a cerrar temprano.

“Aquí a todos los compañeros les he preguntado si saben de alguien que quiera trabajar que se los encargamos, usamos las redes sociales,” explicó Tovar.

Un estudio de Glassdoor, una página web para solicitar empleos arrojó que durante los cierres del 2020 meseros dejaron de buscar trabajos en restaurantes y optaron por puestos relacionados a mensajería, oficinas y construcción.

“La mitad está en desempleo y las otras tres personas cambiaron de oficio,” agregó Tovar. “Como nosotros los restauranteros estábamos pasando por toda esta situación entonces varios de ellos se fueron a la construcción.”

Un factor fue la inestabilidad provocada por las restricciones de la pandemia.

“Te podría decir que el 80% del staff de todos nuestros colegas restauranteros ya no están trabajando en la industria de los restaurantes están trabajando en otras industrias,” señaló Chaidez.

Ante esta urgencia por contratar personal, Karla Perea no dejó pasar la oportunidad.

“Yo tengo cuatro niños y pues para mi lo mas importante es el trabajo aquí me siento muy agusto,” dijo Perea.

Perea dice que las restricciones de nivel naranja no podían llegar en mejor momento.

“Eso ya significa un incremento en mi cheque en mi responsabilidad como madre para mi está mucho mejor que pusieron adentro,” agregó Perea.

Si desea mayor información sobre empleos disponibles en san diego puede ingresar a www.workforce.org/ Tambien puede marcar al 619-474-6332 para contactar al restaurante La Casa de Oro en National City o al (619) 431-5611 para comunicarse con Cocina 35.