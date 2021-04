Soldado desaparecida de Fort Bliss encontrada a salvo e ilesa

(NOTICIAS YA).-La soldado de Fort Bliss que fue reportada como desaparecida el miércoles fue encontrada sana y salva.

Oranda Herminette Perez Moctezuma, de 27 años, fue reportada anteriormente como desaparecida en circunstancias sospechosas, de acuerdo con información de KFox14.

Fue reportada como desaparecida por familiares y autoridades de la base militar desde el pasado domingo 4 de abril.

Tras la alerta, la militar llegó alrededor de las 3 de la tarde del miércoles 7 de abril a su domicilio.

No tenía heridas aparentes.

No se sospecha ilícito: “Ella no presentaba lesiones aparentes y no se sospecha de un ilícito debido a su ausencia”, informó el Departamento de Policía de El Paso (EPPD).

*****UPDATE : 04-07 4:11PM*****************************

Mrs. Moctezuma has returned to her residence and is safe and unharmed.

************************************************************ — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) April 7, 2021

Su familia fue escuchada por última vez el domingo de Pascua y no se encontró nada durante la formación del martes por la mañana.

El vehículo de Moctezuma fue encontrado abandonado con sus efectos personales adentro cerca de la intersección de Mesa y Montana.

Autoridades de Fort Bliss corroboraron el hecho de que la mujer no estuvo presente en el pase de lista el martes por la mañana en la base militar, citando a la revista local pasodelnorte.

Y, por fortuna, la soldado fue encontrada a salvo e ilesa.