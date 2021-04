Tiroteo deja un hombre asesinado en Temple Hills

(NOTICIAS YA).- Autoridades de Prince George's dieron a conocer la información sobre un fatal tiroteo en el condado, donde una persona del sexo masculino murió debido a heridas de bala.

Preliminarmente se supo que los oficiales respondieron al lugar aproximadamente a las 6:30a.m. para investigar diversas llamadas de vecinos que escucharon disparos.

Una vez en la escena, localizaron a un hombre adulto que sufría aparentes heridas de bala y minutos después fue declarado muerto en la escena.

Autoridades pidieron a la población que tiene alguna información que por favor llamen a PGCrime Solvers al 1-866-411-TIPS.

Fatal shooting: We are on the scene of a homicide investigation in the 2300 block of Anvil Lane in Hillcrest Heights. pic.twitter.com/IhDeGQTF8D

— PGPDNEWS (@PGPDNews) April 8, 2021