Arrestan más de 140 hombres por tráfico sexual en el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Más de 140 hombres fueron arrestados durante una operación de tráfico sexual de cuatro días en todo el condado de San Diego.

Las autoridades dieron a conocer el "Operation Century Week" que registró 144 arrestos y cargos de solicitación de prostitución del 5 al 8 de abril. La operación, dirigida a compradores y traficantes de sexo, fue realizada por el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas de San Diego (HTTF, por sus siglas en inglés) y en asociación el FBI y oficiales de los departamentos de policía de San Diego, Chula Vista, Escondido y San Diego.

Los oficiales trabajaron encubiertos, en varios hoteles y en las redes sociales para apuntar a posibles sospechosos y compradores de tráfico sexual, según la teniente del Departamento del Sheriff de San Diego, Nancy Blanco.

144 men arrested in Operation Century Week.

A San Diego County Human Trafficking Task Force (HTTF) undercover operation targeting sex buyers and traffickers. Collaborative work by @SDSheriff, @ChulaVistaPD, @EscondidoPolice, @SanDiegoPD

News Release: https://t.co/RZicyg1a09 pic.twitter.com/d3wpMZLtsl

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) April 9, 2021