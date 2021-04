Pfizer-BioNTech pide autorización a la FDA para vacunar a niños de 12 a 15 años

(NOTICIAS YA).- La empresa Pfizer - BioNTech, pidió oficialmente a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), una autorización para que se autorice la vacunación a los niños de entre 12 y 15 años contra el Covid-19, esto tras un reciente informe presentado por la empresa que afirmaba que la vacuna era 100% segura y efectiva en los niños.

LEE: Pfizer anunció que su vacuna es segura para niños de 12 a 15 años

La petición fue sometida la tarde del viernes nueve de abril, hora del este, en Nueva York, Mainz y Alemania.

Estas solicitudes se basan en datos del ensayo fundamental de fase tres en adolescentes de 12 a 15 años con o sin evidencia previa de infección por SARS-CoV-2, que demostró una eficacia del 100 por ciento y una sólida respuesta de anticuerpos después de la vacunación con el Vacuna para el COVID-19.

Resultados principales de un análisis de eficacia en participantes de 12 a 15 años a través de casos registrados para el 31 de marzo de 2021 de la fase 3 del ensayo se anunciaron recientemente.

LEE: FDA autorizó la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer

En este análisis, BNT162b2 fue bien tolerado con efectos secundarios generalmente consistentes con los observados en los participantes de 16 a 25 años.

BREAKING: Today, with @BioNTech_Group, we submitted a request to US FDA to expand emergency use of our COVID-19 vaccine to adolescents 12 to 15 years of age. pic.twitter.com/AHjc2khnUj

— Pfizer Inc. (@pfizer) April 9, 2021