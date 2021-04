Regálale una familia a un niño, ellos están en espera de conocerte

Muchas parejas se ven imposibilitadas para poder tener hijos, lo que representa una gran desolación porque desean formar una familia, pasan por momentos difíciles al intentar concebir y después de un espera los resultados siempre son negativos, esto agrava las cosas, poniendo muchas veces la relación en peligro, vienen sentimientos encontrados, la frustración se hace presente dándole paso a la tristeza, el enojo y a la depresión, factores que pueden llegar a su límite pintando el amor y la ilusión en desamor, pero siempre con la ilusión de regalar una familia y amor a un pequeño.

El reverso de la moneda lo encontramos en aquellas parejas que si pueden tener una familia pero la rechazan y no conformes con provocar conflicto el hecho de tener un hijo, dos o hasta tres, los abandonan, los tratan mal, los regalan o simplemente los dan en adopción. Sabemos de miles de historias donde el trato es cruel y violento ante unos pequeños, que no tienen la culpa de la inmadurez y la irresponsabilidad de sus padres, pudiendo ser provocada por cuestiones económicas, por tener adicciones, por falta de amor, o simplemente porque no tienen corazón y dejan a sus hijos a la deriva.

Afortunadamente existen miles de parejas y familias que su deseo de tener un hijo es mayor a cualquier otra cosa y toman la decisión de adoptar, que aunque a veces el proceso se vuelve todo un peregrinar, sin contar que se encuentran con historias desgarradoras de niños que han sido violentados y abusados, pero el deseo no desaparece y existen parejas que no les importan los traumas o el comportamiento que puedan tener y lo adoptan, porque saben que ellos necesitan amor.

En Corpus Christi existen muchos orfanatos, que tienen miles de historias detrás de estos niños y como lo exige la ley siempre hay que cumplir con los requisitos para poder convertirse en padres de un niño de esta condición.

El Departamento de Familia y de Servicio de Protección al Menor, Departamento de Protección y Servicio a la Familia, informan que casi 500 niños están en proceso para poder ser adoptados.

Qué necesita para poder adoptar a un niño?

Hacer una solicitud a cualquiera de estas dependencias

Puede ser una persona casada o soltera

Ser mayor de 21 años

Financieramente estable

Ser una persona responsable Estar dispuesto a compartir su estilo de vida y su información

Dar referencias

Aceptar un estudio, hecho por una trabajadora social.

Si crees que puedes darle una familia a un pequeño, darle una estabilidad emocional y económica, marca la diferencia y adopta.