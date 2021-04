¡Atención! Variable COVID-19 brasileña o P.1 es detectada en el Condado Clark 

(NOTICIAS YA).-Los primeros casos conocidos de la variante brasileña COVID-19, conocida como P.1, se han detectado en el Condado Clark. El Distrito de Salud del Sur de Nevada recibió una notificación sobre un caso del Laboratorio de Salud Pública del Estado de Nevada (NSPHL) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) remitieron información sobre dos casos.

Los residentes contagiados con la variante incluyen a un hombre de unos 20 años que no fue hospitalizado e informa haber recibido una dosis de vacuna; otro es un hombre de unos 40 años sin antecedentes de viajes que no fue hospitalizado y no ha sido vacunado; un tercero es un hombre de unos 30 años sin antecedentes de viajes que no ha sido hospitalizado ni vacunado.

El Distrito de Salud ha entrevistado a estas personas y ha realizado investigaciones de contactos para identificar contactos cercanos. Se aconseja a los contactos de estos casos que se pongan en cuarentena y estén pendientes de su estado de salud para detectar síntomas.

Hemos identificado el primer caso de la variante brasileña de COVID-19 en nuestra comunidad. Esto esun recordatorio para seguir tomando medidas: ¡use una máscara, hágase la prueba, quédese en casa si está enfermo y vacúnese! Para más: https://t.co/AAMxqYMZYn pic.twitter.com/DPbtNayAsF — TuSNHD (@TuSNHD) April 13, 2021

La variante brasileña, P.1, ha sido identificada en varios estados y está clasificada como una 'variante preocupante' por los CDC. Se cree que se transmite más fácilmente. No obstante, cabe resaltar que las vacunas pueden ayudar a prevenir complicaciones más graves y reducir el riesgo de hospitalizaciones.

“No es inesperado que hayamos identificado la cepa brasileña P.1 en el condado de Clark y la cepa B.1.1.7 ya se ha encontrado aquí”, dijo el Dr. Fermin Leguen, Oficial de Salud del Distrito del Distrito de Salud del Sur de Nevada.

“Las variantes son un recordatorio de que debemos seguir estando atentos para prevenir la propagación del COVID-19 tomando todas las medidas de las que hemos estado hablando durante un año, como usar cubiertas faciales en público y estar cerca de otras personas, hacerse la prueba, quedarse en casa. si está enfermo y, ahora, se va a vacunar ”.

Información adicional sobre la nueva vacuna COVID-19 está disponible en el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov / Transmission / variant.html. Más información sobre COVID-19, incluidas actualizaciones de casos, clínicas de vacunación y recursos disponibles, está disponible en el sitio web del Distrito de Salud en www.SNHD.info/covid.