Bad Bunny anuncia gira de conciertos para el 2022 comenzando en el Ball Arena de Denver 

(NOTICIAS YA).-El rapero ganador del premio Grammy y el premio Grammy Latino Bad Bunny anunció que su próxima gira por Norteamérica comenzará en Colorado el próximo año.

El tan esperado "Último Tour del Mundo 2022" visitará 25 ciudades de América del Norte a partir del 9 de febrero de 2022 en el Ball Arena de Denver.

Las entradas para "El Último Tour del Mundo 2022" saldrán a la venta al público en general el viernes 16 de abril a las 12 p.m. en cmnevents.com .

La gira anterior de Bad Bunny fue una de las giras en vivo más grandes de 2019, rompiendo récords de asistencia en estadios de todo el mundo. El "X100PRE Tour" de Bad Bunny concluyó con 48 presentaciones con entradas agotadas en los Estados Unidos, América Latina y Europa, incluidos los festivales de Coachella y Lollapalooza, antes de detenerse debido a la pandemia.

Bad Bunny viene de un sorprendente debut como superestrella de la WWE en WrestleMania en Tampa Bay el sábado 10 de abril. La gira de 2022 fue anunciada durante el "Super Bowl de lucha libre profesional" el domingo.

After an incredible #WrestleMania performance, it's time for @sanbenito to hit the road. 🛣#BadBunny has announced his 2022 tour! 🎤 @TripleH pic.twitter.com/aX6zN5VvtF

— WWE (@WWE) April 12, 2021