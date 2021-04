Expulsan por Tijuana a familias migrantes solicitando asilo traídas desde Texas

(NOTICIAS YA).-Cientos de familias centroamericanas detenidas en Texas están siendo deportadas por Tijuana, generando una fuerte crisis en Tijuana tras falta de recursos y sin apoyo por parte de las autoridades.

Todos los días llegan camionetas del Instituto Nacional de Migración y en ellas familias centroamericanas que fueron detenidas en Texas, trasladadas a San Diego y retornadas a México por Tijuana.

“No le dan oportunidad a uno, lo cogen a uno en montón, lo cogen en bus, al avión y para acá, mejor me regreso a mi país, yo la verdad no vuelvo.” Comentó Verónica Barahona, Migrante.

La mayoría son padres y madres de familia con bebés en brazos que cruzaron la frontera para pedir asilo en Estados Unidos, al ser detenidos creyeron sería para iniciar su caso o por lo menos eso les dijeron.

“Que me dieran una oportunidad, me dijeron si usted va para su familiar, vamos a cuidar de usted y de su hijo, no le va a pasar nada, yo con toda la felicidad y dándole gracias a dios, nos fueron a dejar a México, mi corazón se parte en dos.” Dijo un migrante de Honduras.

Los migrantes creyeron que el avión que abordaron en Texas los llevaría a un albergue en Estados Unidos, sin embargo los mantuvieron en un lugar por tres días, con supuestas promesas de ir a un mejor lugar, pero tres días después terminaron en México.

De acuerdo al periódico San Diego Union Tribune, un promedio de 100 migrantes indocumentados son retornados diariamente por Tijuana bajo el título 42, una norma implementada por el administración del ex presidente Donald Trump, que permite a las autoridades fronterizas expulsar a los migrantes bajo la emergencia sanitaria del COVID-19.

El Instituto Nacional de Migración traslada a personas que llegan de un vuelo procedente de Texas a un albergue donde ya hay alrededor de 600 personas. Algunos tienen dos intentos de cruce o más, y en todas las ocasiones los han regresado.