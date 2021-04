Identifican a sospechoso de causar accidente de tránsito mortal en Denver 

(NOTICIAS YA).-La policía de Denver identificó el lunes al sospechoso arrestado luego de un accidente mortal en la intersección de la 32 y Lowell el sábado.

Se trata de Patrick Layden, de 49 años, quien está detenido bajo sospecha de homicidio vehicular en la cárcel de la ciudad de Denver.

El accidente de dos vehículos en la concurrida intersección de Denver alrededor del mediodía cobró la vida de un hombre y causó heridas a un menor por las cuales este tuvo que ser llevado al hospital. De acuerdo con la uniformada, el niño se encuentra en estado crítico, pero se espera que sobreviva.

La policía cree que Layden, en un vehículo SUV Acura, manejaba con exceso de velocidad hacia el oeste en West 32nd Avenue, pasó un vehículo contra una línea amarilla doble, se pasó un semáforo en rojo en la intersección de North Lowell Boulevard y se estrelló contra un Subaru que iba en dirección norte por Lowell.

La policía dijo que la fuerza del impacto movió a ambos vehículos hacia el oeste de la intersección, donde también fueron impactados siete vehículos estacionados.

El conductor del Subaru, cuya identidad no ha sido revelada, fue declarado muerto en el lugar. El pasajero menor del Subaru fue trasladado al hospital en estado crítico.

Hasta el momento se desconoce si otras personas resultaron heridas.

