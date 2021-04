¡Mantenga los 5 sentidos en la vía! CDOT lleva a cabo campaña contra conductores distraídos 

(NOTICIAS YA).-Abril es el “Mes de la conciencia del conductor distraído” y el Departamento de Transporte de Colorado CDOT ha tenido que recurrir a su creatividad para ayudar a la causa.

Durante este mes, la campaña Distraction Reactions del CDOT se exhibirá en 48 cafeterías en todo el estado. Los clientes recibirán tazas de café que resaltan los peligros de conducir distraído.

El objetivo de la campaña es centrarse en el problema de la conducción distraída y pedir a los conductores que reconsideren su comportamiento cuando están al volante. El CDOT también les pide a los conductores que consideren cómo reaccionarían los demás ante su conducción distraída. Otra de las estrategias de la agencia es utilizar las redes sociales para enfatizar los mensajes de seguridad sobre la conducción distraída.

De acuerdo con el reporte hay un promedio de 42 choques relacionados con la conducción distraída todos los días en Colorado. Eso suma más de 15.000 por año. Los choques por conducción distraída representan el 15% de todos los accidentes automovilísticos en todo el estado.

How do you react when you see a distracted driver on the road? Frustrated? Scared? Concerned? Comment below and tell us your experience with distracted drivers! #DistractedDrivingAwarenessMonth #JustDrive pic.twitter.com/1G2ga4pJHy

— CDOT (@ColoradoDOT) April 11, 2021