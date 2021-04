Niño de 3 años mató a su hermanito de 8 meses de un disparo en Texas

(NOTICIAS YA).- Un niño de tres años mató accidentalmente a su hermanito de ocho meses tras dispararle con un arma de fuego que no estaba asegurada y que tomó dentro de su casa en Texas, de acuerdo con las autoridades.

La Policía de Houston fue alertada sobre la muerte del bebé por funcionarios del Memorial Hermann Memorial City Medical Center, luego de que la propia familia lo llevara a la sala de urgencias el pasado viernes.

En el lugar estaban cuatro adultos, quienes escucharon un disparo proveniente de una habitación del segundo piso. Tras ver al bebé herido, dos personas de la familia lo llevaron al hospital sin llamar al 911.

El bebé fue declarado muerto y el personal del hospital se encargó de llamar a la policía, que de inmediato comenzó a investigar el tiroteo.

“Fue sólo un disparo en el abdomen y, lamentablemente, el pequeño ha fallecido”, dijo la subdirectora del Departamento de Policía de Houston, Wendy Baimbridge, en una conferencia de prensa difundida en Twitter.

HPD commanders & PIO are en route to the shooting of a child, reportedly at an apartment at 3130 Crestdale Dr near Kempwood in west Houston.

The child was brought to a hospital at 921 Gessner Rd about 10:55 am & pronounced deceased.

No other info at this time. #hounews pic.twitter.com/rbOaVrbrya

— Houston Police (@houstonpolice) April 9, 2021