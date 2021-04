!No guardes las botas todavía! Regresa la nieve a Colorado esta semana 

(NOTICIAS YA).-Si eres nuevo en Colorado tal vez te sorprenda que después de haber tenido días de temperaturas que alcanzaron los 80 grados F y justo cuando finalmente empezaron a florecer los árboles. Sin embargo esto es un suceso normal en Colorado.

Y en esta ocasión se espera que una tormenta de nieve de primavera llegue a Colorado el lunes y dure la mayor parte de la semana, trayendo nieve y lluvia a gran parte del estado.

De acuerdo con los meteorólogos se espera que el lunes esté seco durante mayor parte del día y es probable que en la noche traiga consigo tiempo invernal que podría durar toda esta semana en gran parte del estado.

La primera ronda de nieve se espera del martes al miércoles especialmente para las montañas del noreste. Los pronósticos apuntan entre 5 a 10 pulgadas de nieve para la madrugada del miércoles.

La mayor cantidad de nieve podría acumularse en altas elevaciones cerca de la división continental (Continental Divide) norte alrededor de Cameron Pass, el Parque Nacional Rocky Mountain, Eldora, Berthoud Pass, Winter Park, Loveland y Arapahoe Basin.

A su vez, hacia el occidente del Continental Divide, cerca de Breckenridge, podrían tener gran acumulación.

❄️Cooling trend continues today, followed by areas of light snow developing in/near the Front Range tonight.

Snow is expected to become more widespread Tuesday night, with slushy/snow covered roads expected in the mountains and foothills but wet roads I-25 Corridor. #COwx pic.twitter.com/ZzRiZDMORi

— NWS Boulder (@NWSBoulder) April 12, 2021