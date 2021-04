Un muerto y un oficial herido dejan tiroteo en escuela de Tennessee

(NOTICIAS YA).- Al menos una persona murió y un oficial de la policía terminó herido en un tiroteo dentro de una escuela preparatoria en Tennessee durante la tarde de este lunes, de acuerdo con la policía.

De acuerdo con el primer reporte, se hablaba de “múltiples víctimas de disparos” en Austin-East Magnet High School, incluyendo a un oficial de Departamento de Policía de Knoxville.

Más tarde, la policía confirmó el saldó del tiroteo en una persona declarada muerta en el lugar, un oficial herido y una persona detenida “para una mayor investigación”.

Las edades de los involucrados no se dieron a conocer de inmediato y no está claro si se trata de estudiantes o personal educativo, pero se destacó que son hombres; tanto el muerto como el detenido.

El oficial del Departamento de Policía de Knoxville recibió al menos un disparo y fue trasladado a un hospital con lesiones que no ponen en peligro su vida, de acuerdo con NBC.

El tiroteo se reportó alrededor de las 3:15 de la tarde, hora local, y varias agencias de la policía respondieron a las instalaciones de la escuela.

La policía informó sobre la situación por medio de Twitter, pidiéndole a la comunidad que evite el área debido a una investigación activa sobre el tiroteo.

A reunification site has been established at the baseball field behind Austin-East High School near Wilson and S. Hembree. https://t.co/zmQGzwb6cO

