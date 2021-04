VIDEO: Exceso de fuerza policial es investigado en Virginia Beach

(NOTICIAS YA).- Otro caso de presunto exceso de fuerza policial es investigado Windsor, a 46 millas de Virginia Beach.

En esta ocasión un hispano y teniente del ejército es quien interpuso la demanda en contra de los oficiales que le hicieron una parada de tráfico porque supuestamente no portaba una placa en el vehículo.

En la demanda, el teniente indica que fue víctima de violación a sus derechos constitucionales al ser detenido bajo alegaciones de no portar una placa en su camioneta, sin embargo, el video revela que una placa estaba a la vista en la parte superior trasera del vehículo.

El suceso se registró en diciembre del 2020 y las imágenes ya han generado un sin número de reacciones a nivel nacional.

My statement on the encounter between Lieutenant Caron Nazario and two officers from the Windsor Police Department: pic.twitter.com/GcfL5YeIRm

— Ralph Northam (@GovernorVA) April 11, 2021