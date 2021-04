Escuelas Públicas de Denver anuncian puntos de vacunación para estudiantes de 16 años en adelante

(NOTICIAS YA).-Las Escuelas Públicas de Denver DPS se asociaron con proveedores de atención médica locales para ofrecer vacunas a todos los estudiantes de 16 años en adelante. Todas las vacunas son gratuitas en los puntos que se enumeran a continuación.

Denver Health proporcionará puntos de vacunación en:

Evie Dennis Campus: Primera dosis: sábado 17 de abril; segunda dosis - sábado 8 de mayo

Abraham Lincoln High School: primera dosis - domingo 18 de abril; segunda dosis - domingo 9 de mayo

South High School: primera dosis - sábado 24 de abril; segunda dosis - sábado 1 de mayo

Manual High School: primera dosis - domingo 25 de abril; segunda dosis - domingo 16 de mayo

North High School: primera dosis - sábado 1 de mayo; segunda dosis - sábado 22 de mayo

East High School: primera dosis - domingo 2 de mayo; segunda dosis - Domingo 23 de mayo

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a: COVID_Vaccine@dhha.org o llame al 303-602-8958 para pedir una cita.

A su vez, el Children's Hospital también proporcionará puntos de vacunación para estudiantes y familiares elegibles. Para pedir una cita en el hospital infantil llame al 720-777-8889.

We are excited to partner with @DenverHealthMed

and @ChildrensColo to offer vaccinations to our eligible students. Currently, vaccines are available in Colorado for those 16 years old and older.

Learn more ➡️ https://t.co/7S8w1iwXAe pic.twitter.com/BVMhGr8Wzv

— Denver Public Schools (@DPSNewsNow) April 12, 2021