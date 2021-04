Hombre de Deland acusado de abusar sexualmente de niña de “entre 4 y 5 años”

(NOTICIAS YA).- Un hombre registrado como ofensor sexual, del área de DeLand, fue arrestado y acusado de agresión sexual a una niña tras una investigación de la Oficina del Alguacil del Condado Volusia. Los investigadores habían sido alertados de un caso de pornografía infantil, en la que presuntamente este sujeto abusaba de una niña.

Además de agresión sexual, Wes Brough, de 48 años, y residente de 3030 Marsh Road, DeLand, también está acusado de no registrarse correctamente como delincuente sexual y será acusado de posesión de pornografía infantil.

Durante la investigación, los detectives descubrieron fotos y videos que mostraban el acto sexual con un menor.

Los detectives de la Unidad de Explotación Infantil de la Oficina del Alguacil de Volusia fueron alertados sobre el caso por un aviso del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados a principios de marzo. El material de la sugerencia involucraba a jóvenes, víctimas entre las edades de 3 y 7 años que se muestran en situaciones sexualmente explícitas. Brough fue identificado como el sujeto visto en varios videos abusando sexualmente de una niña de 4 a 5 años.

Our detectives have charged a registered DeLand sex offender with molesting a child who is known to him. Read more: https://t.co/bTamP1ARu0 pic.twitter.com/FVyEDL9aOd

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) April 13, 2021