Colorado pausa uso de la vacuna J&J por recomendaciones de la FDA y los CDC

(NOTICIAS YA).-La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC recomiendan una pausa en el uso de la vacuna Johnson and Johnson COVID-19 por precaución.

La FDA dijo el martes que seis personas en los Estados Unidos que recibieron la vacuna tenían un tipo de coágulo sanguíneo raro y severo.

Una persona murió por causa de un coágulo de sangre y otra otra se encuentra en el hospital en estado crítico.

El anuncio se produce casi una semana después de que se cerrara el sitio de vacunación masiva COVID-19 en Dick's Sporting Goods Park después de que 11 personas experimentaron reacciones adversas después de las inyecciones de la vacuna Johnson & Johnson.

La ciudad de Denver dijo que no usará ninguna vacuna Johnson and Johnson en ninguno de sus puntos de inmunización el martes.

Por su parte, FEMA dijo que las citas de vacunación de Johnson y Johnson en el sitio de vacunación de The Ranch Community en Loveland fueron canceladas.

⚠️ J&J vaccine appointments scheduled today from 10am-2pm at The Ranch Community Vaccination Site in Loveland, CO are cancelled. ⚠️ @LarimerHealth will contact individuals with appointments to reschedule.

A la fecha, se han administrado más de 6,8 millones de dosis de la vacuna J&J en el país.

“Hoy la FDA y @CDCgov emitieron una declaración sobre la vacuna Johnson & Johnson # COVID19 . Recomendamos una pausa en el uso de esta vacuna por precaución".

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.

— U.S. FDA (@US_FDA) April 13, 2021