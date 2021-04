Las enfermedades crónicas y ser varón: Los dos factores de COVID-19 grave en niños

(NOTICIAS YA).-Hay un par de factores asociados con la enfermedad grave por COVID-19 en niños, reveló un estudio publicado en la revista JAMA Network Open.

Los científicos encontraron estos dos factores de COVID-19 pediátrico grave:

Los investigadores analizaron los datos de 869 centros médicos entre marzo y octubre de 2020, lo que representó alrededor del 20% del total de hospitalizaciones en el país durante ese período.

Unos 2.430 pacientes pediátricos con covid-19, o el 11,7%, fueron ingresados en el hospital a causa de un caso de covid-19. De los hospitalizados, otro 31,1% experimentó covid-19 grave, que se caracteriza por requerir tratamiento en una unidad de cuidados intensivos o en una sala de reanimación, necesitar ventilación mecánica invasiva o morir. Esta cifra coincide con los resultados anteriores.

Los investigadores descubrieron que:

Los investigadores señalan que una de las limitaciones del estudio es que no pudieron evaluar los factores de riesgo del síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C, por sus siglas en inglés) en los niños, ya que esta afección no tiene un código de diagnóstico.

Los investigadores sostienen que, aunque la mayoría de los niños padecen una enfermedad leve, algunos desarrollan una enfermedad más grave, y que conocer los factores de riesgo puede ayudar a definir las estrategias de prevención y control.

Recientemente, la empresa Pfizer/BioNTech, pidió oficialmente a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), una autorización para la vacunación a los niños de entre 12 y 15 años contra la COVID-19, esto tras un reciente informe presentado por la empresa que afirmaba que la vacuna era 100% segura y efectiva en los niños.

BREAKING: Today, with @BioNTech_Group, we submitted a request to US FDA to expand emergency use of our COVID-19 vaccine to adolescents 12 to 15 years of age. pic.twitter.com/AHjc2khnUj

— Pfizer Inc. (@pfizer) April 9, 2021