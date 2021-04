Los contagios de COVID 19 van a la alza entre los jóvenes en el Valle del Sur de Texas

Empezaron los botes de COVID 19, seguramente relacionados por el relajamiento que hubo durante el periodo vacacional de Spring Brake y Semana Santa.

Las autoridades de salud muestran gran preocupación ya que los contagios se han estado dando entre la población joven. Esto aún no ha terminado y muchas familias han dado carpetazo a las indicaciones de seguir cuidándose regresando a su anterior estilo de vida. Las autoridades no han dicho que no pueden salir, pero siempre han dado indicaciones de hacerlo con precaución para cuidarnos a si mismos y a los demás pero esto parece importar muy poco o nada a miles de personas, quienes lo ven fácil y no se cuidan sin hacer conciencia que al mismo tiempo están desprotegiendo a la sociedad de esta terrible enfermedad que sigue mutando sin saber a ciencia cierta los estragos que hace .

El reporte de aumento do contagios de COVID 19 entre los jóvenes puede ser a causa de varios factores como lo explica el Dr, Maldonado médico de UT Health

“Uno de ellos puede ser comportamiento y percepción de riesgos, que es diferente en las personas más jóvenes, otro factor muy importante es la proliferación del variante del virus, que igual son más fáciles de trasmitir, otra posibilidad puede ser el tipo de actividades que las personas jóvenes hacen”

Las autoridades de salud del Condado de Hidalgo agrega, que es muy poco el tiempo que muchos jóvenes han sido vacunados, apenas empezó esta campaña de vacunación para este rango de la población hace unas semanas por lo que muchos de ellos ha estado en sus actividades normales sin tomar las precauciones debidas.

Se espera que con las clínicas de vacunación para ellos el índice de contagios baje considerablemente, por lo que las autoridades siguen trabajando en abrir más espacios para que sean vacunados todos los jóvenes del Condado.