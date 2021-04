Los Rapids de Colorado aprueban casi 8 mil espectadores en el Dick’s Sporting Goods 

(NOTICIAS YA).-Los Rapids de Colorado anunciaron el martes que el equipo recibió la aprobación para recibir a fanáticos en el partido inaugural del club contra el Austin FC el 24 de abril.

El Departamento de Salud Tri-County ha aprobado a 7,897 fanáticos, que es aproximadamente el 44% de Dick's Sporting Goods Park, para asistir al partido.

"Nuestros seguidores juegan un papel especial en nuestro club y hemos esperado con impaciencia su regreso desde marzo de 2020", dijo el vicepresidente de KSE, Josh Kroenke, en un comunicado.

Fans will be welcomed back to @DSGpark starting April 24!

"Esta reapertura gradual de nuestro estadio es parte de nuestra priorización continua de la salud y la seguridad de nuestros fanáticos, personal, jugadores y trabajadores de primera línea y eso seguirá siendo una prioridad clave para nosotros como organización".

El primer acceso a las entradas se dará a los miembros del abono de temporada de Colorado Rapids y a los miembros del plan parcial a través de una serie de oportunidades de preventa a partir del jueves 15 de abril. Las entradas restantes estarán disponibles para el público en general a partir del viernes 16 de abril.

Can't wait to have you back at @DSGpark. 🤩 pic.twitter.com/HM3qasn3Yx

— Colorado Rapids (@ColoradoRapids) April 13, 2021