Renuncia la oficial acusada de disparar contra Daunte Wright en Minnesota

(NOTICIAS YA).- La oficial de Minnesota que disparó fatalmente en contra de Daunte Wright ha renunciado al Departamento de Policía de Brooklyn Center, de acuerdo con el alcalde de la ciudad, Mike Elliott.

Kimberly Potter, de 48 años, es acusada de matar al joven de 20 años durante una parada de tráfico la tarde del pasado domingo en Brooklyn Center, en Minneapolis.

Tras el tiroteo, calificado como “accidental”, la oficial fue puesta bajo licencia administrativa. Sin embargo, durante este martes se dio a conocer que renunció al Departamento de Policía de Brooklyn Center.

“No le pedimos que renunciara. Esa fue una decisión que tomó ella”, destacó Elliott tras el anuncio en una conferencia de prensa.

El alcalde destacó que Potter presentó su renuncia, pero él aun no la ha aceptado, luego de que algunos expresaran preocupación de que se le permita renunciar antes de ser despedida.

Potter escribió que ella “amaba cada minuto de ser oficial de policía y servir a esta comunidad lo mejor que podía” en una carta dirigida a Elliott, el administrador municipal interino Reggie Edwards y el jefe de policía Tim Gannon, de acuerdo con CNN.

Durante la misma conferencia, Elliott anunció que también recibió la renuncia del jefe de policía Tim Gannon, quien reveló las imágenes de la cámara corporal de Potter y calificó el tiroteo como “accidental”, asegurando que ella tenía la intención de descargar su Taser y no su pistola.

“A partir de esta mañana, tenemos la renuncia, hemos recibido una carta de renuncia del oficial Kim Potter. Y además de eso, también hemos recibido una carta de renuncia del jefe de policía”, dijo Elliott, destacado que continua revisando el caso y que se lo está tomando muy en serio.

To ensure transparency and to continue building trust in our community, I’m asking the Governor @GovTimWalz to reassign Daunte’s case to the office of the attorney general @AGEllison.

— Mayor Mike Elliott (@mayor_elliott) April 13, 2021