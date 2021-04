Senador republicano critica a Biden porque no tuitea como Trump

(POLÍTICA YA). – El senador republicano de Texas, John Cornyn, cuestionó la capacidad de gobernar del presidente Joe Biden porque el mandatario no tuitea lo suficiente.

En respuesta a un artículo publicado en el sitio web Politico sobre la “doctrina” de prensa de la Casa Blanca de Biden, de que “menos es más” y que es mejor enfatizar en la calidad de los mensajes sobre la cantidad, Cornyn reutilizó un pasaje del escrito para lanzar una acusación en contra del presidente.

“El presidente no está realizando entrevistas de noticias por cable. Los tuits de su cuenta son limitados y, cuando llegan, inimaginablemente convencionales. Los comentarios públicos están en gran parte escritos. Biden ha optado por menos entrevistas sentadas con los principales medios y reporteros”, citó el senador un fragmento del artículo en un tuit.

Cornyn agregó, con sus propias palabras: "Invita a la pregunta: ¿está él realmente a cargo?"

The president is not doing cable news interviews. Tweets from his account are limited and, when they come, unimaginably conventional. The public comments are largely scripted. Biden has opted for fewer sit down interviews with mainstream outlets and reporters.

— Senator John Cornyn (@JohnCornyn) April 12, 2021