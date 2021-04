Suspenden el uso de la vacuna Johnson & Johnson en San Diego

(NOTICIAS YA).-El condado de San Diego anunció el martes por la mañana que pausarán el uso de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson, siguiendo las instrucciones del gobierno federal y la CDC.

Aunque en el condado de San Diego ha aplicado 57,892 o el 2.8% de la vacuna Johnson & Johnson y no se ha registrado ningún caso de este raro tipo de coágulo en la sangre, funcionarios de salud toman medidas de prevención, hasta que se revela nueva información por parte de los CDC.

El condado hizo el anuncio en un tuit el martes por la mañana.

"Se proporcionará información más detallada más tarde por la mañana y por la tarde", decía el tuit. "Este desarrollo se produce cuando los CDC y CDPH están pausando el uso de la vacuna (Johnson & Johnson)".

San Diego County will immediately pause use of Johnson & Johnson vaccine out of an abundance of caution. More detailed information will be provided later this morning and this afternoon. This development comes as the CDC and CDPH are pausing use of the vaccine.

— SanDiegoCounty (@SanDiegoCounty) April 13, 2021