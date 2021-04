Ben & Jerry's condena muerte de otro hombre negro baleado por policía

(POLÍTICA YA). – Los famosos helados Ben & Jerry´s conmocionaron a la internet con su condena del asesinato de Daunte Wight, el hombre afroamericano de 20 años que fue matado a tiros por una agente de la policía durante una parada de tráfico en Minnesota.

Las autoridades dijeron que Wright recibió un disparo de una oficial de policía de Minnesota que intentaba arrestarlo el domingo por la tarde después de que ella descubrió que tenía una orden pendiente de detención.

El incidente desató una nueva ola de protestas en contra de la brutalidad policial, a poca distancia de donde se celebra el juicio contra Dereck Chauvin, el policía que mató el año pasado a George Floyd.

Para Ben & Jerry´s, el nuevo incidente es muestra de que el sistema policial de Estados Unidos no funciona para las personas de minorías. La empresa pidió el desmantelamiento y la reconstrucción de los sistemas de seguridad pública y justicia penal a raíz del tiroteo policial contra otro hombre negro.

En un tuit, la compañía argumentó que el sistema de justicia penal "no se puede reformar" y afirmó que el tiroteo policial está "arraigado en la supremacía blanca".

"El asesinato de #DaunteWright tiene sus raíces en la supremacía blanca y es el resultado de la criminalización intencional de las comunidades negras y marrones", dice el tuit. "Este sistema no se puede reformar. Debe ser desmantelado y un verdadero sistema de seguridad pública reconstruido desde cero. #DefundThePolice".

The murder of #DaunteWright is rooted in white supremacy and results from the intentional criminalization of Black and Brown communities.

This system can’t be reformed.

It must be dismantled and a real system of public safety rebuilt from the ground up.#DefundThePolice

— Ben & Jerry's (@benandjerrys) April 12, 2021