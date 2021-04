Denver elimina orden de tapabocas en espacios abiertos y pasa al nivel azul 

(NOTICIAS YA).-La ciudad y condado de Denver está tomando pasos hacia la reapertura ahora que el estado se encuentra evaluando una posible eliminación del indicador de COVID-19 entregando así el control a cada condado sobre las restricciones y decisiones frente a la pandemia COVID-19.

Denver ha eliminado la orden del uso de tapabocas en espacios abiertos, siguiendo el patrón de sus condados vecinos. No obstante cabe recordar que las cubiertas faciales seguirán siendo obligatorias en espacios cerrados y en el transporte público.

A su vez, el alcalde Michael Hancock anunció que a partir del viernes 16 de abril, los negocios podrán operar con las restricciones del nivel azul.

Este nivel, significa “precaución” y estas son algunas de sus normativas:

Estos cambios están programados para durar 30 días, pero se volverán a evaluar a principios de mayo.

Even with these first steps in a measured relaxation of limits, we still need everyone to keep doing their part:

😷 Wear your mask.

↔️ Social distance.

🛑 Avoid large groups.

👩🏽‍⚕‍ Get vaccinated! pic.twitter.com/W1hYFeZhf1

— City and County of Denver (@CityofDenver) April 14, 2021