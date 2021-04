Eligió un boleto de lotería al azar y ganó $100,000 dólares al instante

(NOTICIAS YA).-Una mujer de Maryland, eligió un boleto de lotería con los ojos cerrados y ganó.

La afortunada jugó el nuevo raspadito WILLY WONKA GOLDEN TICKET ™ y ganó $100,000 al instante.

Se detuvo a comprar gasolina y ganó $500 mil en un premio instantáneo de lotería

De acuerdo con los funcionarios de la Lotería de Michigan, la mujer de detuvo en la tienda de una gasolinera cuando vio la nueva maquina expendedora de boletos, según la publicación de La Opinión.

Pagó $20 dólares y probó suerte en la maquina; cerró los ojos y tocó la pantalla para elegir su boleto de lotería, según la empleada de la tienda.

Pero no descubrió el premio, sino hasta más tarde, cuando raspó el boleto instantáneo mientras estaba en casa hablando por teléfono con su familia.

Cabe mencionar que, la Lotería de Maryland, presentó recién el nuevo juego WILLY WONKA GOLDEN TICKET ™:

Playing the new WILLY WONKA GOLDEN TICKET™ Scratch-Off is like finding a golden ticket. Scratch away and you could win up to $100,000 instantly! Please play responsibly. https://t.co/oOWuGYdxP8 pic.twitter.com/M5B1wygIDM

— Maryland Lottery (@MDLottery) April 6, 2021