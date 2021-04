Gobernadores republicanos rehúsan alojar a niños migrantes

(POLÍTICA YA). – Un grupo de gobernadores republicanos rehusaron ayudar al gobierno federal con el alojamiento de niños migrantes recientemente detenidos en la frontera sin la compañía de un adulto.

Los gobernadores de Iowa, Nebraska y Dakota del Sur respondieron negativamente a una aparente solicitud de parte del gobierno del presidente Joe Biden, que enfrenta el aumento de los niños que tratan de ingresar a Estados Unidos para solicitar asilo, a pesar de que en varios de sus pueblos y ciudades funcionan grandes plantas frigoríficas en las que trabaja gran número de inmigrantes.

La negativa de alojar a los niños de parte de Pete Ricketts de Nebraska, Kim Reynolds de Iowa y Kristi Noem de Dakota del Sur provocó críticas de parte de activistas y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.

“Dakota del Sur no aceptará a ningún inmigrante ilegal que la Administración Biden quiera reubicar. Mi mensaje para los inmigrantes ilegales... llámame cuando seas un estadounidense”, publicó por Twitter la gobernadora Noem.

South Dakota won't be taking any illegal immigrants that the Biden Administration wants to relocate. My message to illegal immigrants... call me when you're an American.

“¿Quién crees que trabaja en todas tus fábricas de envasado de carne en Dakota del Sur?”, respondió el representante demócrata de Arizona Rubén Gallego. “También tenemos millones de inmigrantes que están aquí legalmente, ¿no pueden "llamarte" hasta que se naturalicen?”

Who do you think is working in all your meat packing factories in South Dakota?

Also we have millions of immigrants that are here legally, can they not “call you” till they are naturalized? https://t.co/yaIije9hlM

— Ruben Gallego (@RubenGallego) April 14, 2021