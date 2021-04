Lanzan campaña para "garantizar" la seguridad de la vacuna contra el coronavirus

(NOTICIAS YA).- Funcionarios del gobierno del condado de Orange, junto con representantes del Departamento de Salud de Florida en el condado de Orange, la ciudad de Orlando, Orlando Economic Partnership, Visit Orlando, Walt Disney World y Universal Orlando, revelaron recientemente su campaña de seguridad pública “Ya me vacuné” diseñada, según estas organizaciones para "desacreditar los mitos" de la vacuna COVID-19, resaltar las voces de confianza en la comunidad y alentar a los residentes a vacunarse.

La campaña se desarrolló a solicitud del alcalde del condado de Orange, Jerry L. Demings, y tiene un objetivo primordial: alcanzar el nivel deseado de “inmunidad comunitaria” del 79 por ciento más temprano que tarde.

Hay quienes en la comunidad han adoptado un enfoque de "esperar y ver" con respecto a la vacuna. El Condado Orange espera brindar orientación y aumentar los niveles de confianza al desacreditar los mitos de las vacunas y llevar a casa los verdaderos beneficios de recibir una vacuna COVID-19.

Esta campaña es la segunda fase de la iniciativa Más Seguros, Más Fuertes, Juntos del condado. Con la investigación nacional que nos muestra que los más indecisos utilizan las redes sociales como su principal fuente de información, esta campaña se ha dirigido principalmente a vivir y respirar a través de las plataformas sociales.

Además, el personal del Condado Orange realizó más de 250 entrevistas a través de grupos de enfoque específicos para abordar las preocupaciones y aprensiones de nuestra comunidad sobre la vacuna. Estas respuestas luego se incorporaron para ayudar a enmarcar esta campaña de seguridad pública.

Together we can protect our community and build up immunity to start connecting again! If you’ve received your COVID-19 vaccine, share your selfie, tag @OrangeCoFL and use #IGotMyShot. Let your friends and family know it was safe, easy and free.

More info: https://t.co/xMH7GI6uee https://t.co/o5Lr1zJKii

— Orange County Mayor Jerry L. Demings (@OCFLMayor) April 14, 2021