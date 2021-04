¿Pues no que ya no se iba a construir el muro?

La familia Cavazos se ha visto afectada ante la resolución que ha dado un juez federal al otorgarle al gobierno quitarle 6 acres de su propiedad. Muchas familias se han visto en esta situación tan grave viéndose entre la espada y la pared, al no poder hacer nada ante las decisiones que toman las autoridades para expropiar sus tierras.

El señor Cavazos ante esto expresó: ”La pared va a estorbar y para nada va a servir, pero pues tercos que la quieren hacer y la gente no la van a parar”

Todas las personas que sean dueños de tierras tienen el derecho de ser compensadas de manera monetaria, si su propiedad ha sido elegida para uso público, según la ley, solamente puede ser expropiada si es para este uso, debe haber una documento escrito para informar sobre estas medidas, se presenta una oferta para poder comprar la propiedad antes de irse a una acción legal y entrar en pleito con las autoridades.

Esta situación llegó a su punto más elevado en el mandato del expresidente Donald Trump, al querer construir el muro fronterizo, entre México y Estados Unidos, si los propietarios se niegan a vender no queda más que llegar a la corte.

Cuando el presidente Biden tomó posesión de su cargo, proclamó que frenaba el muro fronterizo en un lapso de 60 días mientras se revisaban los contratos para su construcción, pero al parecer esto no ha tenido ninguna validez ya que el juez dictaminó que 6 acres de la propiedad de la familia Cavazos pueden ser adquiridas por el gobierno, ante esta resolución Cavazos declaró“ Él dijo que no quería un pie más del muro y ahora resultó que esta quitando todavía tierra y también había dicho que iba a devolver la tierra a los dueños que se les había quitado anteriormente y aparentemente no ésta cumpliendo con la promesa que nos hizo”

Las personas que se encuentran viviendo algo parecido, tienen el derecho de contratar a un profesional para apelar ante este tipo de resolución.

Desde hace mucho tiempo residentes que tienen sus propiedades junto a la frontera, han vivido la tormentosa situación de verse forzados a mal vender sus tierras al gobierno, sin importar que toda una vida han tratado de hacerse de un patrimonio a base de su trabajo.