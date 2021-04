Recibió por error un depósito de 1.2 millones y se los gastó de inmediato

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Luisiana fue arrestada luego de negarse a devolver 1.2 millones de dólares que le fueron transferidos a su cuenta bancaria por error, y mismos que no dudo en gastar.

Kelyn Spadoni, de 33 años, está acusada de robo valorado en más de $25,000, fraude bancario y transferencia ilegal de fondos monetarios.

El capitán Jason Rivarde, portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson Parish, confirmó los cargos en contra de la mujer al anunciar que fue despedida, ya que trabajaba con ellos como operadora del 911.

LEE: Arrestan a pareja por fraude millonario tras suicidio de anciano

De acuerdo con los informes, Charles Schwab & Co. pretendía depositar 82 dólares a Spadoni el pasado 23 de febrero, pero en su lugar fueron transferidos más de $1.2 millones.

Los empleados de la empresa inmediatamente intentaron detener o reclamar la transferencia, pero no pudieron. Al siguiente día, la compañía envió una solicitud de reclamo que fue respondida con la notificación de que los fondos no estaban disponibles, detalla NOLA.

Los intentos de Charles Schwab para recuperar el dinero no resultaron porque Spadoni se percató del millonario saldo a favor y de inmediato transfirió el dinero a otra cuenta.

“Ella no tiene ningún derecho legal a ese dinero”, dijo Rivarde , destacando que los fondos no le pertenecían aunque hubiera sido colocado en su cuenta.

LEE: Advierten posibles estafas con aplicación de transferencia "Cash App"

Además de los cargos, Spadoni también está siendo demandado en un tribunal federal por Charles Schwab, alegando que ella ignoró todos los intentos de comunicación.

Desde que recibió la millonaria transferencia, Spadoni evadió las llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos que la compañía le envió en sus intentos por recuperar el dinero.

“Con su conducta, Spadoni ha dejado en claro que no tiene la intención de devolver los fondos transferidos por error a Schwab”, dice la demanda citada por NOLA.

Hasta el momento, las autoridades han logrado recuperar el 75 por ciento del dinero y regresarlo a la empresa, que acudió con la policía y demandó a Spadoni los primeros días de este mes.

LEE: Estafan miles de dólares a través de apps de transferencia de dinero

En la demanda, la compañía recuerda que el contrato de la cuenta de Spadoni con Schwab incluye un acuerdo de que si un cliente recibe un pago excesivo de fondos debe devolver el monto total.

“Si alguien accidentalmente pone un cero adicional en un pago de servicios públicos, querrá que se le devuelva el dinero o se le acredite. Esto no es diferente”, advirtió Rivarde.

La mujer, arrestada, demandada, despedida y ahora sin dinero, había trabajado en la oficina del alguacil por casi cinco años.

Louisiana woman arrested after allegedly refusing to return $1.2M mistakenly deposited into her account. pic.twitter.com/fojzLAy7jA

— Saycheese TV 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) April 11, 2021