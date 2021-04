Regresan las películas a Red Rocks el fin de semana de ‘Memorial Day’ 

(NOTICIAS YA).-Denver Flim y Denver Arts & Venues anunciaron la lista de películas que serán proyectadas este 2021 en el Red Rocks Amphitheatre.

Film on the Rocks 2021 ofrece una serie de películas Drive-In (en el vehículo) y anfiteatro para que el público elija. La serie Drive-In ganó popularidad el verano pasado durante las estrictas regulaciones pandémicas en Colorado.

"A nuestro público le encantó tener la oportunidad de salir en un entorno conveniente, seguro y hermoso el verano pasado para disfrutar de una película, y sabemos que todos están ansiosos por regresar al anfiteatro y disfrutar de todo el alcance de este escenario icónico". dijo Kevin Smith, director de marketing y asociaciones cinematográficas de Denver.

Film on the Rocks presentará 24 películas este verano, comenzando el fin de semana del Día de los Caídos y terminando el 2 de agosto. Las películas de este año incluyen Tiburón, Legalmente Rubia y The Princess Bride.

Para más información sobre la lista completa de películas y los precios de las entradas de Film on the Rocks 2021, visite el sitio web de Film on the Rocks.

We’re baaaaack! That’s right, the Film on the Rocks drive-in lights up the Lower South Lot at Red Rocks starting next month, with additional in-amphitheatre dates to follow 🍿🎬

Tickets go on sale this Friday, April 16 at 10 a.m. pic.twitter.com/HAKHUVyP2y

— Red Rocks Park and Amphitheatre (@RedRocksCO) April 14, 2021