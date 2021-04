VIDEO: Arrojan niño de 2 años por muro fronterizo en San Diego

(NOTICIAS YA).-Los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector de San Diego presenciaron a un menor de edad ser arrojado por un contrabandista desde lo alto del muro fronterizo de 18 pies de altura.

El evento se registró poco después de la medianoche del domingo, cuando el personal que utilizaba sistemas de videovigilancia remota (RVSS, por sus siglas en inglés) observó a un grupo de personas que ingresaban ilegalmente a los Estados Unidos, escalando el muro fronterizo de 18 pies de altura por el área de Imperial Beach.

Mientras los agentes vigilaban al grupo, los operadores de RVSS observaron a un niño pequeño suspendido de lo alto del muro fronterizo ser arrojado a los brazos de una persona que esperaba debajo del muro. Los agentes de la Patrulla Fronteriza llegaron rápidamente al lugar y arrestaron al grupo.

Sunday, #BorderPatrol agents witnessed a smuggler drop a two-year-old child from atop the 18-foot-high border wall into the arms of the child’s father. This event could have been catastrophic. Luckily, the child was not injured. pic.twitter.com/5uDEtbs8NW

— Chief Patrol Agent Aaron M. Heitke (@USBPChiefSDC) April 14, 2021