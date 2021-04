VIDEO: Captan el momento exacto en que se impacta con un camión de carga en El Paso

(NOTICIAS YA).- Nuevamente el puente de la carretera Transmountain es el escenario de una fatalidad registrada poco antes de las 9 de la mañana.

Este es el momento exacto en el cual un camión que transportaba cemento se impacta de frente en contra de otro camión, partiéndolo en dos.

Video cortesía 915 On Blast: http://www.facebook.com/915onblast/

“Una parte se desprendió y venia hacia nuestra dirección así que no sabíamos sin nos iba a pegar, nos movimos y otra camioneta fue la que lo detuvo," testigo.

La caja destrozada, cervezas en el piso y cemento disperso en el asfalto cubrió en segundos la intersección de las calles Transmountain y North Desert.

Según los testigos el camión que transportaba cemento se pasó el semáforo en rojo.

“Me dio miedo, intente ayudar al conductor del camión pero me di cuenta que estaba muerto."

Autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona y se desconoce el estado de salud de los demás conductores.

Lamentablemente este no ha sido el único accidente registrado en esta transitada zona.

"Esto siempre pasa, si no es una troca, son carro, la última fue una camioneta que se cayó del puente. Creo que la gente viniendo de a montana viene muy recio y no pueden parar o no sé. Y no es tanto la velocidad la gente quiere ganarle la luz y esta dura muy poquito," David Zambrano, residente de Canutillo.

David quien lleva casi toda su vida en Canutillo ha llegado a sentir miedo al conducir por la zona, el mismo reporta que hace 15 días se registró otro accidente.

"Hace como dos semanas se metió un carro casi en McDonald, que les pudiera decir nadas pónganse al tiro cuando vengan por esta intersección."

Hasta el momento autoridades no han dado más detalles sobre esta fatalidad ya que la investigación continúa.

Esta zona permanecerá cerrada hasta próximo aviso debido a la investigación.

