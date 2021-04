Aeropuerto de Denver anuncia vuelos directos a París con Air France

(NOTICIAS YA).-El Aeropuerto Internacional de Denver anunció un nuevo vuelo directo a Europa. El jueves, Air France anunció un nuevo servicio directo desde DIA al aeropuerto Charles de Gaulle de París.

La venta comienza el jueves en lo que serán los primeros vuelos de ida y regreso de DIA para Air France, aunque el lanzamiento del servicio está “sujeto a cambios en las prohibiciones de viaje actualmente vigentes que no permiten viajes no esenciales” entre Estados Unidos y Europa. ”Debido a la pandemia de coronavirus”.

Los vuelos están programados para operar tres días a la semana y el servicio comienza el 2 de julio.

El alcalde de Denver, Michael Hancock, calificó el anuncio como una "excelente noticia".

“Estos nuevos vuelos reflejan el trabajo que hemos realizado para posicionar a Denver como una ciudad global. Con un vuelo directo a París, Air France está apoyando nuestra recuperación económica con la generación de nuevos empleos y una inversión en la industria del turismo de nuestra región”, dijo Hancock en un comunicado de prensa.

“Sabemos que la gente de todo el mundo está ansiosa por viajar de forma segura, y Air France también está ansiosa por brindarles la oportunidad de viajar por el mundo”, dijo Stéphane Ormand de Air France KLM.

Bonjour! DEN is so very excited to welcome @airfrance to Denver as a NEW airline partner. Nonstop flights to Paris are scheduled to begin this summer ✈️🇫🇷 #FlyDEN

Read more about this new service here --> https://t.co/JEAkfIZPfR pic.twitter.com/RHT8VqIDk6

— Denver Int'l Airport (@DENAirport) April 15, 2021