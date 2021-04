Bahías de San Antonio, Lavaca y Matagorda en Corpus Christi serán protegidas por fideicomiso

El Programa de Fideicomiso de Mitigación de la Bahía de Matagorda arranca para beneficiar a las comunidades costeras de Corpus Christi, principalmente enfocándose al cuidado y la investigación delas bahías de San Antonio, Lavaca y Matagorda, que durante los últimos años han estado prácticamente en el olvido.

Se recibieron $1.6 millones de dólares que fueron entregados al Instituto de Investigación Harte Research Institute for Gulf of Mexico y Texas A&M University-Corpus Christi.

Gracias a este fideicomiso que servirá, para implantar medidas para el cuidado del medio ambiente, se tratará de acabar con la contaminación, la muerte de peces y el crecimiento excesivo de algas marinas que causan una reacción negativa en el golfo.

Con este dinero, los investigadores podrán llevar a cabo la restauración de la calidad de agua de varios ecosistemas de la bahía de Texas, lo que ayudará que en un futuro existan problemas ambientales.

Además con estas investigaciones se podrá lograr que los estudiantes de la universidad obtengan una mayor conciencia y educación sobre la protección de las aguas marinas y sus ecosistemas.

The Matagorda Mitigation Trust, fue creada principalmente como un acuerdo federal para mantener el agua limpia y proteger todo el ecosistema costero.

Dentro de estas investigaciones, se replantean el estudio de dos graves contaminantes para el ecosistema marítimo, el del mercurio y el plástico usado en la pesca comercial y recreativa, que se hacen en las tres bahías. Se harán estudios para saber realmente, cuánto dura el plástico en las bahías y como se extiende a otros lugares, así como el grado de concentración que deja el mercurio en el mar. Teniendo estos resultados, se trabajará en la implementación de las medidas que se llevarán a cabo para la restauración de mantener las aguas limpias del golfo y evaluar el hábitat marítimo

El Dr. Michael Wetz, Presidente de HRI para Procesos de Ecosistemas Costeros: declaró "Un programa de investigación y monitoreo para mitigar el impacto de la proliferación de algas nocivas en los ecosistemas de la Bahía de Matagorda y la Bahía de San Antonio.”