¿Cómo los jóvenes pueden acabar con la pandemia? Alcalde de Denver responde

(NOTICIAS YA).-El alcalde de Denver, Michael Hancock, finalizó su proceso de inmunización contra el covid-19 este jueves, rodeado de jóvenes hispanos, con quienes aprovechó para enviar un contundente mensaje a la comunidad latina, pidiéndoles que se coloquen la vacuna contra la mortal enfermedad.

Hancock expresó que la inmunización es la mejor manera de proteger a nuestros seres queridos, en especial a los adultos mayores, que han sido los más golpeados por esta pandemia.

Luego de colocarse la segunda dosis del fármaco contra el coronavirus, el alcalde dijo que el proceso fue fácil, rápido y sin problemas, invitando así a todos sus residentes a perder el miedo a la inmunización.

Los hispanos que acompañaron la jornada, concordaron con lo expresado por el mandatario local y recomendaron a otros que, para volver a la normalidad, lo mejor es que todos reciban la vacuna.

Estas mismas recomendaciones las hizo Christian Jiménez, vocero de la Alcaldía de Denver, quien reiteró que el proceso de vacunación es para todos, sin importar el estatus migratorio, y además es completamente gratis.

“Vacunarse es bien fácil, es gratis, es seguro, no necesita seguro médico, no le van a pedir documentación, y la información que van a ocupar para registrarse no se comparte con el gobierno federal, no va a traer consecuencias migratorias”, comentó Jiménez.