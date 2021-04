Ivanka Trump se vacuna y seguidores de su padre pierden la cabeza

(NOTICIAS YA).- La hija favorita del expresidente Donald Trump, Ivanka, se vacunó contra la COVID-19 y acudió a las redes sociales para compartir las imágenes.

Sin embargo, lo que se originó como un intento de compartir con sus seguidores el momento de su inmunización, se tornó en una avalancha de críticas a la también exasesora del republicano.

Cabe destacar que Donald Trump desestimó la pandemia de coronavirus durante su tiempo en la Casa Blanca, asegurando en diversas ocasiones que era un engaño y un invento de los demócratas, a pesar de que él mismo se contagió.

De acuerdo con The Independent, Ivanka rompió tres meses de silencio en redes sociales publicando en Twitter (red social donde su padre está vetado permanentemente) e Instagram la foto de ella recibiendo la vacuna.

“Hoy obtuve la inyección. Espero que ustedes lo hagan también. ¡Gracias, enfermera Torres!”, escribió Trump junto a las imágenes del momento, alentando a los usuarios a seguir su ejemplo.

Aquellos políticamente conservadores suelen ser también antivacunas y anticiencia, por lo que no sorprenden las reacciones negativas luego de que la hija de Trump publicara su foto obteniendo la inmunización.

“Decepción”, “espero que haya sido un placebo”, “no queremos ser ratas de laboratorio”, “yo paso”, “si Bill Gates está involucrado no me la pondré” y “deja de tratar de manipularnos” son algunos de los comentarios ignorantes que recibió Trump, a quien criticaron por presuntamente “unirse a la izquierda y Hollywood” para promover este método de protección.

Aquellos con tendencias políticas opuestas a la familia Trump también criticaron a Ivanka.

“La familia Trump no tiene idea de qué creencias apoyan”, fue una de las opiniones. Otros usuarios criticaron el gran retraso de Ivanka para promover la vacuna y contrarrestar el peligroso discurso de su padre.

“Pudiste haberle dicho a la gente que el Covid no era un engaño de los demócratas. Pudiste haber dicho que no desaparecería ‘como un milagro’ o con el clima más cálido. Pudiste haber ayudado a detener miles de muertes de estadounidenses, pero no lo hiciste. Es demasiado tarde”, condenó una usuaria.

