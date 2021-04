La mansión donde se cree que se inventó la galleta Oreo está en venta

(NOTICIAS YA).- La mansión en donde se cree que se inventó la galleta Oreo fue puesta en venta por $15.9 millones en Greenwich, Connecticut.

Esta residencia era la casa vacacional de Adolphus W. Green, el fundador de National Biscuit Company, ahora conocida como Nabisco. El entonces director y presidente de la compañía adquirió la propiedad en 1905.

La primera galleta Oreo se vendió en 1912 tras ser producida por las pastelerías en el Chelsea Market de la Ciudad de Nueva York, según la información del sitio oficial de Oreo.

Algunos piensan que esta mansión es donde Green desarrolló la popular galleta, indica New England Land Company. Aunque el agente de bienes raíces a cargo de la venta de la propiedad no ha confirmado esta historia.

“No puedo decir que estuve para las pruebas beta de la galleta Oreo original”, dijo John McAtee de New England Land Company a The New York Post. “Pero lo que me han dicho es que después de que Green compró la casa en 1905, fue durante su tenencia que se inventó la Oreo”.

Durante su mandato en National Biscuit Company, Green añadió a la mansión una biblioteca de 6,000 libros en forma de una galleta Uneeda, el primer éxito de Nabisco. Pero cuando la residencia pasó a otro dueño, esta área fue removida porque no combinaba con el resto de las habitaciones.

