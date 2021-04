La Universidad de Nevada en Las Vegas aceptará visitas sin cita previa para vacunación COVID-19

(NOTICIAS YA).-Además de aceptar citas para el día siguiente, la clínica de vacunación UNLV COVID-19 dentro del Student Union Building ahora aceptará visitas sin cita previa para las vacunas COVID-19 de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde de lunes a viernes .

Por el momento, UNLV administra la vacuna de Moderna, que es para personas mayores de 18 años. Los jóvenes de 16 y 17 años que deseen vacunarse deben programar una cita en un sitio que ofrezca la vacuna Pfizer.

Algo que usted debe tener en cuenta es que las segundas dosis de la vacuna permanecen con cita previa solo para garantizar el tiempo adecuado entre dosis.

La decisión de aceptar citas sin cita previa fue tomada en pro de alentar a más habitantes del sur de Nevada a vacunarse lo antes posible. Hasta el 14 de abril, UNLV había administrado más de 100, 000 dosis y el equipo está preparado para recibir a más de 2.000 pacientes al día.

Aplicarse una vacuna en la UNLV generalmente no toma más de una hora, desde el check-in hasta la salida.

“Animo a todas las personas elegibles a que se vacunen lo antes posible”, dijo el Dr. Michael Gardner, director ejecutivo de UNLV Medicine.

"Estamos haciendo que el proceso sea fluido y estaremos encantados de atenderle", añadió.

Aquellos que deseen vacunarse deben llegar con una identificación con foto emitida por el gobierno y su carné de seguro médico si está disponible, aunque no se requiere seguro para recibir una vacuna sin costo.

Para las vacunas COVID sin cita previa debe dirigirse a:

UNLV Student Union Building

4505 S. Maryland Pkwy.

Las Vegas, NV 89154

¡Importante! Estacionamiento gratuito estará disponible en el lote D

Si prefiere pedir una cita visite la página en español: https://pages.mycareplan.health/unlv-covid-19-vaccine-community-spanish-s5jdh8jklapl2/

Reaching an exciting milestone: 100K vaccines given! 100K people have taken a step to help bring an end to this pandemic.

Adults (18+) can get a free vaccine at UNLV. Walk-ins for first doses are also welcome M-F 8-3:30. Short lines. Free parking.

More: https://t.co/dNjb8d4anS pic.twitter.com/a2TbFYouoo

— UNLV (@unlv) April 15, 2021