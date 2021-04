Madre salvadoreña busca desesperadamente a su hijo

(NOTICIAS YA).- A casi un mes desde que Elvin Alexis de 8 años de edad fue detenido por inmigración tras cruzar la frontera sur, su madre se encuentra temerosa por el bienestar de su hijo, ya que cree que está perdido en algún centro de detención.

“Tengo un mal presentimiento en mi corazón porque ya casi un me quiero hablar con él o saber cómo esta. Que me lo regresen”, expresó la madre salvadoreña, quien por razones de privacidad optó no dar a conocer su nombre.

Hasta la fecha ella no cuenta con ninguna información sobre el paradero de su hijo que cruzó la frontera con su tío el pasado 15 de marzo y fue detenido por las autoridades migratorias al día siguiente.

“Desde que el niño cayó en migración yo he estado llamando y llamando y me dan la misma respuesta que una trabajadora social se va a comunicar conmigo y hasta la fecha lo mismo. Es una desesperación, una gran angustia que yo no duermo pensando qué estará pasando con mi niño donde está”, agregó.

De acuerdo a organizaciones que abogan por los derechos de la comunidad inmigrante, este caso es preocupante. Jairo Valencia, del grupo ‘Many Languages One Voice’, ha trabajado en realizar reunificaciones familiares por dos años, y nunca habían enfrentado complicaciones como esta para localizar a un menor.

“Con este niño en específico es diferente. Tuvimos noticias que lo habían trasladado a la ORR. La ORR supuestamente encuentra algunos hogares juveniles o de detención e inmediatamente que es transferido ahí se comunican con los parientes para iniciar los trámites legales para traer al Niño en Washington DC. Los últimos procesos que hemos hecho duraban 12 máximo 13 días pero con este niño no sabemos dónde se encuentra solo hemos recibiendo respuesta de la ORR donde nos dicen que está en un shelter pero no nos dicen ni donde ni hay ninguna comunicación”, comentó Valencia.

Mientras tanto esta madre salvadoreña, que migró a los Estados Unidos huyendo de la violencia en El Salvador cuando el menor tenía 4 años, recuerda la última llamada que tuvo con su hijo. “Cuando el venía en camino me dijo mami ya quiero estar contigo y con mis hermanitos, quiero llegar a donde tú estás”.