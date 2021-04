Ojo con la compra de autos usados

No siempre se puede confiar en los vendedores de autos usados. La gran cantidad de estafas que se dan al comprar un auto en estas condiciones, hacen que la gente crea en esta práctica de comprar en lotes de autos.

Esta es la historia de Arali Isamar Reyes una residente de Pharr, quien compró una camioneta para poderla disfrutar con su familia. Pensó que se encontraba en buenas condiciones pero, cual va siendo su sorpresa que al pasar de los días se descompuso, ante esto nos comenta “Le hice una prueba de manejo, todo estaba bien, al siguiente día comenzó a temblar, la lleve con alguien para ver que tenía, me dijo que le faltaba el bar de atrás de las llantas y que le faltan muchas parte de abajo”

Los ahorros de las familias muchas veces se ven perdidos ante estas situaciones.

“En parte de lo que yo trabajé y parte del income tax, y en realidad quería algo grande, para mí y los niños algo grande, pero resulta que no me salió buena la compra y fui a reclamar mi dinero y me dijeron que no me lo iban a dar”

Desafortunadamente existe gente sin escrúpulos que con tal de vender, manipula a los clientes para que compre a base de mentiras, cometiendo prácticas que son ilegales como la manipulación del millaje, reduciéndolo para que la gente crea que el auto ha recorrido pocas millas.

Todas estas prácticas se hacen con un único fin que es vender los autos, esta situación es un grave riesgo para el cliente, quien después se ve en problemas por tratar de recuperar su dinero y nunca llega a nada, perdiendo de esa manera lo que pagó por ese carro y muchas veces el ahorro de toda su vida.

Normalmente los vendedores te convencerán que el auto está a un precio extraordinario, una ganga para poder deshacerse de él en la primera oportunidad.

Aquí unos tips, que te ayudarán a saber si el coche que te gusta reúne los requisitos de estar en buenas condiciones.

Primero verifica que clase de título tiene el carro.

Una revisión física siempre la debes hacer.

Checa el millaje que tiene, normalmente cuando tienen 20,000 millas de recorrido, las llantas deben ser las originales, así que puedes checar las llantas y verificar en qué condiciones se encuentran.

Pregunta si puede ir un mecánico para que lo revise y quedes satisfecho de que esta en buenas condiciones y será un auto que no te de problemas.

Tienes que checar que coincidan los números del motor con el chasis.

No compres hasta que estés realmente convencido de que el coche se encuentra en buen estado.