Roban al conejo más grande del mundo; recompensa de casi 3 mil dólares

Una mujer de Inglaterra ofrece una recompensa de casi 3 mil dólares para recuperar a su amado y famoso conejo, el más grande del mundo.

Annette Edwards, de 68 años y dueña del conejo, informó del robo por medio de Twitter, pidiendo ayuda a sus seguidores para lograr localizarlo.

A very sad day. Guinness world record Darius has been stolen from his home. The police are doing there best to find out who has taken him. There is a reward of a £1,000. Darius is to old to breed now. So please bring him back.

