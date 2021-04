Un negocio hispano en Wichita desafía la pandemia inspirado por Frida Kahlo

(NOTICIAS YA).- Muchos negocios hispanos de Wichita desafortunadamente no sobrevivieron a la pandemia. Algunos no calificaron para recibir ayuda de parte del gobierno, y otros no pudieron mantenerse a flote con la cancelación de actividades. Pero también hubo quienes decidieron desafiar la pandemia y hacer nuevos proyectos.

Como resultado, un rostro muy conocido adorna desde hace unas semanas la fachada de una tienda de regalos del sur de Wichita.

¨De alguna manera es seguir promoviendo nuestra cultura y apoyar a los artesanos, y por primera vez se hace una tienda con el concepto de Frida Kahlo en Kansas¨, indicó Gisela Peña, propietaria de la tienda.

Este negocio abrió sus puertas, finalmente, luego de retrasos y muchos retos por la pandemia. El amor por la cultura mexicana y fuertes lazos con artesanos mexicanos ayudaron a Peña a hacer este sueño una realidad.

Y a pesar de que el gobierno de Kansas ofreció apoyo a los negocios, según Peña, muchos negocios hispanos como el de ella no calificaron.

¨Muchos de nuestros negocios no tienen la posibilidad de agarrar esos préstamos y vivimos del negocio diario, de que la gente venga a consumir¨, explicó Peña.

Esta nueva tienda está ubicada en la intersección de la calle Séneca y la calle 47 al sur de Wichita en una zona de crecimiento entre la comunidad hispana.

La propietaria indicó que la apertura de esta tienda dice fue inspirada por la lucha y espíritu de superación que Frida Kahlo demostró. Mucha de la mercancía pertenece a la marca registrada de Frida Kahlo, que tiene el lema de ¨Viva la Vida¨.