Aumenta número de hispanos recibiendo la vacuna en Montgomery

(NOTICIAS YA).- De acuerdo a estadísticas las iniciativas de equidad racial en el proceso de distribución de la vacuna en Montgomery parecen estar funcionando.

Este mes más del 60 por ciento de la comunidad hispana y afroamericana por encima de los 65 años de edad, quienes han sido del grupo más afectado por el coronavirus en esta jurisdicción, han recibido en mayor número el medicamento.

Ese es un aumento del 40 por ciento en comparación a las cifras de febrero cuando solo el 20 por ciento del mismo grupo había obtenido la inmunización.

En la jurisdicción, la brecha entre personas blancas y aquellos de color que han obtenido la inyección es de 17 por ciento, cuatro puntos por debajo de la media estatal.

“Las razones de esta mejora son dos principalmente. Hemos llevado más información a las comunidades en el marco de nuestra Iniciativa Por Nuestra Salud y Bienestar y la segunda es que abrimos más centros de vacunación, y estamos trabajando por tener más centros en las comunidades", comentó Luis Aguirre, coordinador de la Iniciativa de Salud y Bienestar de Montgomery.

Funcionarios de Montgomery aseguran que el trabajo no está completo y María Peterson concuerda con ellos. Peterson ha trabajado por meses como parte del grupo Las Caza Vacunas y ella asegura que el idioma y la confianza siguen siendo un gran obstáculo para alcanzar a la mayor cantidad de hispanos posible.

“Los centros de vacunación masiva aún necesitan más gente que hable en español. La gente cuando llega esta pérdida. Los lugares más pequeños como farmacias y asi tampoco tienen los documentos en español, para los requisitos y todo el proceso. El idioma es un problema porque la gente dice y al llegar allí: ¿cómo lo hago? ¿Cómo me resuelvo?", explicó Peterson.

“El día que yo fui a lo de mi vacuna, yo me sentí confiada porque me atendió una hispana pero con la segunda no. Lo hicieron muy rápido, no me colocaron una curita y mi brazo comenzó a sangrar. Creo que nosotros los hipanos nos sentiríamos más confiados si hubiese más hispanos en los centros de vacunación", opinó Wendy Hernández, residente de Montgomery.

El condado tiene previsto instalar en las próximas semanas carteles en español en los puntos de inmunización con información sobre el proceso. Esto luego que las Caza Vacunas hicieran la solicitud por semanas argumentando que esto mejorará la experiencia de los hispanos al momento de vacunarse.

Usted puede obtener información en español sobre la vacunación y las pruebas del coronavirus en Montgomery llamando al número (301) 270-8432, de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche.