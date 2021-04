Con la administración Biden, ¿puedes regularizar tu estatus, si tienes récord de deportación?

(NOTICIAS YA).- ¿Pueden pedirse los hijos de ciudadanos que están casados y con hijos en sus países de origen?, esta es una de las interrogantes más frecuentes en los casos migratorios, y nuestro abogado José Pertierra nos responde a continuación.

PREGUNTA UNO

Me llamo Mónica. Soy ecuatoriana, pero ciudadana de Estados Unidos.

Mi hija es casada y entró con visa de turista con su esposo e hijos pequeños. Su estadía se vence el mes que viene. Quiero saber cuánto tiempo tardaría si yo la pido, y si Inmigración le daría un permiso para permanecer en EU hasta que le salgan los papeles.

RESPUESTA UNO

Ay, ay, ay, Mónica. Las peticiones de madre ciudadana a hijas casadas se están tardando un montón, pila, burujón puñado de años.

Fíjate que estamos en abril del 2021, e Inmigración está ahora comenzando a tramitar los casos de este tipo que fueron presentados en agosto del 2008.

¡Por lo menos, una demora de 13 años! Durante todo el tiempo que el caso esté pendiente, tu hija, su esposo y sus hijas estarían aquí ilegalmente y sin permisos de trabajo. Susceptibles a ser deportados.

PREGUNTA DOS

Me llamo Neftalí. Me han deportado dos veces a El Salvador, y he vuelto a regresar casi inmediatamente. Esta tercera vez no me detuvieron. Estoy ahora casado con una residente permanente. ¿Cómo puedo hacer para hacerme residente?

RESPUESTA DOS

Neftalí, estás frito. Una persona deportada de Estados Unidos que regresa ilegalmente necesita obligadamente pasarse 10 años fuera de Estados Unidos para entonces poder pedir los correspondientes perdones para poder regresar legalmente.

No hay manera de obviar ese castigo. No debes mover ficha hasta que el Congreso apruebe la reforma inmigratoria que tiene pendiente.

Y camina por la sombrita, porque si Inmigración se da cuenta que andas por estos lares puede inmediatamente deportarte sin ni siquiera enviar tu caso a corte primero. Reactivarían la antigua orden de deportación para ejecutar tu expulsión del país de forma expedita. Lo siento mucho.